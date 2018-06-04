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Об'єднані сили розмінували околиці Південного

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 10:28
Фото: Південне (facebook.com/u.soborna)
Фото: Південне (facebook.com/u.soborna)

Місцеві жителі просили розмінувати місцевість після обстрілів

Українські військові розмінували околиці селища Південне під окупованою Горлівкою. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що підрозділи Збройних сил України за заявами Донецької обласної військово-цивільної адміністрації та зверненнями місцевих жителів Південного 2 червня провели розмінування місцевості навколо населеного пункту.

"Підрозділи ГУ ДСНС в Донецькій області, які не включені до складу Об'єднаних сил, завдання з розмінування місцевості не виконували, перебуваючи в резерві", - йдеться в повідомленні.

 

Важливо! Підрозділи ЗС України зі складу Об’єднаних сил, реагуючи на заяву від Донецької обласної ВЦА та звернення...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 3 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Південному виявлено 360 вибухонебезпечних предметів. До цього в прес-центрі Об'єднаних сил заявили, що бойовики обстрілюють селище запальними боєприпасами.

 

Бойовики з артилерії обстріляли Талаківку, - штаб
Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, Донецкая область, разминирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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