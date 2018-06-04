Об'єднані сили розмінували околиці Південного

Місцеві жителі просили розмінувати місцевість після обстрілів

Українські військові розмінували околиці селища Південне під окупованою Горлівкою. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Об'єднаних сил у Facebook.

Повідомляється, що підрозділи Збройних сил України за заявами Донецької обласної військово-цивільної адміністрації та зверненнями місцевих жителів Південного 2 червня провели розмінування місцевості навколо населеного пункту.

"Підрозділи ГУ ДСНС в Донецькій області, які не включені до складу Об'єднаних сил, завдання з розмінування місцевості не виконували, перебуваючи в резерві", - йдеться в повідомленні.

Важливо! Підрозділи ЗС України зі складу Об’єднаних сил, реагуючи на заяву від Донецької обласної ВЦА та звернення... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 3 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Південному виявлено 360 вибухонебезпечних предметів. До цього в прес-центрі Об'єднаних сил заявили, що бойовики обстрілюють селище запальними боєприпасами.