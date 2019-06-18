Объединение с "Нацкорпусом" и "Правым сектором" увеличило шансы "Свободы" пройти в Раду, - эксперт

Объединенные националисты имеют неплохие шансы преодолеть проходной барьер и попасть в новый парламент. Такое мнение в ефире "Украинского радио" высказал политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Эксперт отметил, что путем объединения украинским правым партиям удалось мобилизовать свой электорат. Это в свою очередь позволяет им претендовать на достаточно высокий уровень поддержки на парламентских выборах, считает политолог.

"Объединение повышает их шансы на прохождение в Верховную раду, это позволяет мобилизовать избирателя и привести его на избирательные участки. Я расцениваю их шансы как достаточно неплохие", – сказал Олещук.

Политолог добавил, что сейчас объединенные националисты имеют сразу несколько преимуществ перед своими оппонентами. Первое – это отсутствие конкуренции в рамках электоральной ниши, а второе – последовательность избирателей, которые обычно поддерживают правые партии.

"У них нет серьезного конкурента в их электоральной нише. Это означает, что они смогут мобилизовать весь националистический электорат, который начал разочаровываться в различных политических проектах. Во-вторых, общая явка на парламентских выборах будет невысокой. А избиратель националистов всегда последователен и приходит на выборы. Тем более, что сейчас националисты реализовали запрос своего избирателя в контексте пятерки и в контексте объединения", – объяснил эксперт.

Напомним, 9 июня "Национальный корпус", ВО "Свобода", "Правый сектор", Украинская Добровольческая Армия, ОУН и Конгресс украинских националистов подписали меморандум об объединении, чтобы участвовать в парламентских выборах в составе единой политической силы – по списку ВО "Свобода".

Возглавил объединенных националистов лидер "Свободы" Олег Тягнибок. Вторым номером в списке стал глава "Национального корпуса" Андрей Билецкий, третьим – командир Украинской Добровольческой Армии Дмитрий Ярош, четвертым – глава "Правого сектора" Андрей Тарасенко, замыкает пятерку – вице-спикер Верховной рады седьмого созыва Руслан Кошулинский.