Об'єднання з "Нацкорпусом" і "Правим сектором" збільшило шанси "Свободи" пройти в Раду, - експерт

Об'єднані націоналісти мають непогані шанси подолати прохідний бар'єр і потрапити в новий парламент. Таку думку в ефірі "Українського радіо" висловив політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка Петро Олещук.

Експерт зазначив, що шляхом об'єднання українським правим партіям вдалося мобілізувати свій електорат. Це в свою чергу дозволяє їм претендувати на достатньо високий рівень підтримки на парламентських виборах, вважає політолог.

"Об'єднання підвищує їх шанси на проходження у Верховну раду, це дозволяє мобілізувати виборця і привести його на виборчі дільниці. Я розцінюю їх шанси як досить непогані", – сказав Олещук.

Політолог додав, що зараз об'єднані націоналісти мають відразу кілька переваг перед своїми опонентами. Перше – це відсутність конкуренції в рамках електоральної ніші, а друге – послідовність виборців, які зазвичай підтримують праві партії.

"У них немає серйозного конкурента в їх електоральної ніші. Це означає, що вони зможуть мобілізувати весь націоналістичний електорат, який почав розчаровуватися в різних політичних проектах. По-друге, загальна явка на парламентських виборах буде невисокою. А виборець націоналістів завжди послідовний і приходить на вибори. Тим більше, що зараз націоналісти реалізували запит свого виборця в контексті п'ятірки і в контексті об'єднання", – пояснив експерт.

Нагадаємо, 9 червня "Національний корпус", ВО "Свобода", "Правий сектор", Українська Добровольча Армія, ОУН та Конгрес українських націоналістів підписали меморандум про об'єднання, щоб брати участь у парламентських виборах у складі єдиної політичної сили – за списком ВО "Свобода".

Очолив об'єднаних націоналістів лідер "Свободи" Олег Тягнибок. Другим номером у списку став голова "Національного корпусу" Андрій Білецький, третім – командир Української Добровольчої Армії Дмитро Ярош, четвертим – глава "Правого сектора" Андрій Тарасенко, замикає п'ятірку – віце-спікер Верховної ради сьомого скликання Руслан Кошулинський.