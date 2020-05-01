Обе сборные Украины по биатлону будет тренировать один наставник

Словацкий специалист Юрай Санитра назначен главным тренером женской сборной Украины по биатлону. Об этом заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, сообщает biathlon.com.ua.

Отныне наставник будет возглавлять обе национальные команды. Он тренирует мужскую сборную Украины с апреля 2016 года.

Его помощниками в мужской сборной будут Алексей Кравченко и Роман Прима, а в женской - Игорь Ященко и Александр Беланенко.

Также сообщается, что в основную мужскую команду войдут 7 спортсменов, а в женской будет работать 5 биатлонисток.

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк

Женщины: Валя Семеренко, Вита Семеренко, Дарья Блашко, Юлия Журавок, Екатерина Бех

В состав женской команды на сезон не вошла Елена Пидгрушная. Она решила вместе с Юлией Джимой работать под руководством экс-тренера женской сборной Уроша Велепца.

Биатлонный сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее женскую сборную Украины по биатлону возглавлял российский тренер Андрей Прокунин.