Обидві збірні України з біатлону тренуватиме один наставник

Словак очолив і чоловічу, і жіночу команди
Словацький фахівець Юрай Санітра призначений головним тренером жіночої збірної України з біатлону. Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, повідомляє biathlon.com.ua.
Відтепер наставник очолюватиме обидві національні команди. Він тренує чоловічу збірну України з квітня 2016 року.
Його помічниками в чоловічої збірної будуть Олексій Кравченко і Роман Прима, а в жіночій - Ігор Ященко і Олександр Біланенко.
Також повідомляється, що в основну чоловічу команду увійдуть 7 спортсменів, а в жіночій буде працювати 5 біатлоністок.
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк
Жінки: Валя Семеренко, Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Юлія Журавок, Катерина Бех
До складу жіночої команди на сезон не увійшла Олена Підгрушна. Вона вирішила разом з Юлією Джим працювати під керівництвом екстренера жіночої збірної Уроша Велепца.
Біатлонний сезон-2019/20 був достроково завершений через пандемію коронавірусу.
Нагадаємо, раніше жіночу збірну України з біатлону очолював російський тренер Андрій Прокунін.