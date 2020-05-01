Обидві збірні України з біатлону тренуватиме один наставник

Словацький фахівець Юрай Санітра призначений головним тренером жіночої збірної України з біатлону. Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак, повідомляє biathlon.com.ua.

Відтепер наставник очолюватиме обидві національні команди. Він тренує чоловічу збірну України з квітня 2016 року.

Його помічниками в чоловічої збірної будуть Олексій Кравченко і Роман Прима, а в жіночій - Ігор Ященко і Олександр Біланенко.

Також повідомляється, що в основну чоловічу команду увійдуть 7 спортсменів, а в жіночій буде працювати 5 біатлоністок.

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергій Семенов, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк

Жінки: Валя Семеренко, Віта Семеренко, Дар'я Блашко, Юлія Журавок, Катерина Бех

До складу жіночої команди на сезон не увійшла Олена Підгрушна. Вона вирішила разом з Юлією Джим працювати під керівництвом екстренера жіночої збірної Уроша Велепца.

Біатлонний сезон-2019/20 був достроково завершений через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, раніше жіночу збірну України з біатлону очолював російський тренер Андрій Прокунін.