В календарь Кубка мира по биатлону добавили новый этап

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Опубликовано расписание соревнований

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь Кубка мира и чемпионат мира очередного сезона. Расписание опубликовано на официальном сайте организации.

По сравнению с прошлым годом в программу соревнований добавился еще один этап - теперь их 10, а не 9. Впервые в истории биатлонисты выступят в Пекине (Китай), где с 26 февраля по 1 марта 2021 года пройдут тестовые соревнования перед зимней Олимпиадой-2022.

Сезон начнется в конце ноября в Контиолахти (Финляндия), а завершится в марте в Хольменколлене (Норвегия). Кроме того, этапы Кубка мира также пройдут в Эстерсунде (Швеция), Хохфильцене (Австрия), Анси (Франция), Оберхофе, Рупольдинге (оба - Германия), Антхольц (Италия) и Нове-Место (Чехия).

Чемпионат мира состоится в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля 2021 года.

Напомним, что сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за коронавируса.

На фоне пандемии летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, были перенесены на год.