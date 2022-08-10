Обчищали ломбарды во время обстрелов. В Буче разоблачили двух мародеров

Полиция разоблачила в Буче Киевской области двух мародеров. Они обворовывали ломбарды во время активных боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram .

К схеме были причастны 30-летняя женщина и 45-летний мужчина. Они воспользовались тем, что витрины ломбардов от обстрелов были повреждены. Злоумышленники похитили из ломбардов ценную технику, наличные и драгоценности.

Сумма награбленного составляет 800 тысяч гривен. Задержанным мародерам грозит до восьми лет заключения.