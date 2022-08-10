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Обчищали ломбарди під час обстрілів. У Бучі викрили двох мародерів

Фото: у Бучі викрили мародерів, що обкрадали ломбарди (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція викрила у Бучі Київської області двох мародерів. Вони обкрадали ломбарди під час активних бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.

До схеми були причетні 30-річна жінка та 45-річний чоловік. Вони скористалися тим, що вітрини ломбардів від обстрілів були пошкоджені. Зловмисники викрали з ломбардів цінну техніку, готівку та коштовності.

Сума награбованого становить 800 тисяч гривень. Затриманим мародерам загрожує до восьми років ув'язнення.

Нагадаємо, в Ірпені викрили жінку, яка мародерила разом з російськими окупантами.

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полицияМародерствоБуча