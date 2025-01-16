Обама, Клінтон і Буш не підуть на інавгураційний обід Трампа

Традиційний інавгураційний ланч новообраного президента США Дональда Трампа, який відбудеться після його офіційної церемонії присяги, не збиратиме всіх колишніх президентів США. Барак Обама, Білл Клінтон і Джордж Буш, які раніше були запрошені, вирішили не брати участі у цьому важливому політичному заході.

Як повідомили джерела видання, Обама отримав запрошення на ланч, але вирішив відмовитися від участі. Зі свого боку, Білл Клінтон також був запрошений, але не планує бути присутнім, як підтвердив другий інформатор. Щодо Джорджа Буша, то його офіс заявив, що не слідкує за запрошеннями на інавгураційний ланч, з чого видання робить висновок, що він також не відвідає цей захід.

Не менш важливим є факт, що колишній держсекретар і перша леді, Хілларі Клінтон, отримала запрошення, але також вирішила не брати участь у ланчі, що підкріплює обрану політику відмови від участі. Зокрема, третє джерело, ознайомлене з ситуацією, підтвердило, що Хілларі Клінтон також не буде присутня на заході.

Офіс Трампа не надав коментарів щодо цього питання, коли до них звернулись із проханням прокоментувати відсутність колишніх лідерів на ланчі. Однак варто зазначити, що всі троє колишніх президентів - Обама, Клінтон і Буш - будуть присутні на церемонії присяги Трампа в перший день його перебування на посаді, що підтвердили їхні офіси. Що стосується перших леді, то всі вони, окрім Мішель Обами, будуть присутні на святковій церемонії. Офіс Обами повідомив, що Мішель Обама не зможе бути присутньою, але причини її відсутності не були уточнені.

Зазначається, що це рішення Мішель Обами є частиною ширшого контексту її політичної позиції в останні роки. Відсутність на похороні колишнього президента Джиммі Картера, який пішов з життя минулого тижня, була єдиною з помітних прогалин у присутності колишніх президентів і перших леді. Мішель Обама не була присутня на цьому заході, чим викликала здивування серед багатьох політичних оглядачів, оскільки вона була єдиною відсутньою серед нинішніх і колишніх перших леді.

Традиційно інавгурація нового президента США є моментом єднання і політичної культури, коли всі колишні президенти збираються разом для підтримки нової адміністрації та обрання наступного лідера країни. Проте, незважаючи на цю традицію, Дональд Трамп відмовився бути присутнім на інавгурації президента Джо Байдена у 2021 році, порушивши традиційний ритуал передавання влади в США. Трамп став першим президентом в історії країни, який проігнорував участь у такій церемонії.