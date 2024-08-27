"Об'єктом", що залетів на територію Польщі під час російської атаки, виявився дрон

Нагадаємо, під час масованої російської атаки проти України з використанням ударних дронів і крилатих ракет оперативний командувач збройних сил Польщі заявив про "проникнення об'єкта на територію Польщі". За його даними, об'єкт перетнув польський кордон о 6.43 за польським часом на широті українського міста Червоногорода. За словами генерала, це місце вже кілька разів атакувала російська сторона через розташовану там електростанцію.

Не перший інцидент

Це не перший випадок, коли російські "об'єкти" потраплять на територію країни НАТО. Внаслідок падіння одного з таких "об'єктів" у минулому навіть загинули польські громадяни. Проте ані Польща, ані НАТО, крім підняття в повітря винищувачів під час російських ударів по українській території не вживають жодних заходів щодо подібних інцидентів.

Так само поводить себе влада Румунії, на територію якої також потрапляли російські засоби ураження.

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