Напомним, во время массированной российской атаки против Украины с использованием ударных дронов и крылатых ракет оперативный командующий вооруженными силами Польши заявил о "проникновении объекта на территорию Польши" . По его данным, объект пересек польскую границу в 6.43 по польскому времени на широте украинского города Червоногорода. По словам генерала, этот город уже несколько раз атаковала российская сторона из-за расположенной там электростанции.

Не первый инцидент

Это не первый случай, когда российские объекты попадают на территорию страны НАТО. В результате падения одного из таких "объектов" в прошлом даже погибли польские граждане. Однако ни Польша, ни НАТО, кроме поднятия в воздух истребителей во время российских ударов по украинской территории, не принимают никаких мер.

Так же ведут себя власти Румынии, на территорию которой тоже попадали российские средства поражения.

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