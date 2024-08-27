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"Объектом", залетевшим на территорию Польши во время российской атаки, оказался дрон

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Польше заявили, что "объектом", залетевшим на ее территорию во время массированной российской атаки против Украины с использованием ударных дронов, является, скорее всего, беспилотник. Его поиски продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Скорее всего, это был дрон, и мы предполагаем, что это так, поскольку траектория полета и скорость указывают на то, что это точно не была ракета", – сказал агентству спикер оперативного командования польской армии Яцек Горышевский.

Напомним, во время массированной российской атаки против Украины с использованием ударных дронов и крылатых ракет оперативный командующий вооруженными силами Польши заявил о "проникновении объекта на территорию Польши" . По его данным, объект пересек польскую границу в 6.43 по польскому времени на широте украинского города Червоногорода. По словам генерала, этот город уже несколько раз атаковала российская сторона из-за расположенной там электростанции.

Не первый инцидент

Это не первый случай, когда российские объекты попадают на территорию страны НАТО. В результате падения одного из таких "объектов" в прошлом даже погибли польские граждане. Однако ни Польша, ни НАТО, кроме поднятия в воздух истребителей во время российских ударов по украинской территории, не принимают никаких мер.

Так же ведут себя власти Румынии, на территорию которой тоже попадали российские средства поражения.

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