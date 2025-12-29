Об’єкти енергетики та ОПК почали захищати РЕБ: перші системи вже працюють, - Шмигаль

За його словами, ініціатива реалізується Міністерством оборони на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. Закуплене обладнання вже введене в експлуатацію та працює на захисті стратегічних об’єктів.

Підприємства можуть використовувати як власні, так і залучені кошти для придбання засобів РЕБ. При цьому обладнання залишається у власності підприємства та не може бути переміщене для прикриття інших об’єктів або регіонів.

"Для організації закупівель Міноборони розробило та затвердило практичні кроки реалізації експериментального проєкту", - зазначив Шмигаль.

Він передбачає звернення підприємства до міністерства, моделювання загроз, визначення оптимальних засобів прикриття, їх закупівлю або імпорт, а також укладання договору з військовою частиною на безоплатну експлуатацію.

Застосування потужних засобів РЕБ здійснюється виключно військовими - обладнання підключається до загальнодержавної системи протиповітряної оборони та використовується для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

"Це приклад того, як держава, бізнес та Українське військо працюють разом для посилення захисту країни", - наголосив міністр оборони.