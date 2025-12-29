RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Объекты энергетики и ОПК начали защищать РЭБ: первые системы уже работают, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com dshmyhal)
Автор: Наталья Кава

Первые операторы объектов критической инфраструктуры в сфере энергетики и оборонно-промышленного комплекса уже закупили и установили средства радиоэлектронной борьбы для защиты собственных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Денис Шмыгаля.

По его словам, инициатива реализуется Министерством обороны во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего. Закупленное оборудование уже введено в эксплуатацию и работает на защите стратегических объектов.

Предприятия могут использовать как собственные, так и привлеченные средства для приобретения средств РЭБ. При этом оборудование остается в собственности предприятия и не может быть перемещено для прикрытия других объектов или регионов.

"Для организации закупок Минобороны разработало и утвердило практические шаги реализации экспериментального проекта", - отметил Шмыгаль.

Он предусматривает обращение предприятия в министерство, моделирование угроз, определение оптимальных средств прикрытия, их закупку или импорт, а также заключение договора с воинской частью на бесплатную эксплуатацию.

Применение мощных средств РЭБ осуществляется исключительно военными - оборудование подключается к общегосударственной системе противовоздушной обороны и используется для защиты объектов критической инфраструктуры.

"Это пример того, как государство, бизнес и украинское войско работают вместе для усиления защиты страны", - подчеркнул министр обороны.

 

Ранее мы писали о том, что украинские военные смогут покупать беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы по упрощенной процедуре. Таким образом, их будут быстрее доставлять на фронт.

"Решение поможет обеспечить подразделения ВСУ необходимыми БПЛА и РЭБ быстрее и эффективнее, что усилит боеспособность сил обороны", - заявлял тогда Шмыгаль.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОПКСлужба безопасности УкраиныДенис ШмыгальВойна в Украине