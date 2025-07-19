"Об'єкти будуть знищені": Трамп застеріг Іран від відновлення ядерної програми

"Усі три ядерні об'єкти в Ірані були повністю зруйновані та/або знищені. Їхнє відновлення займе роки, якщо Іран захоче це зробити", - написав він.

Також президент США порадив Ірану не намагатися відновлювати ядерні об'єкти, або створювати нові та в інших місцях. Інакше вони "будуть знищені".