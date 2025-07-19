"Объекты будут уничтожены": Трамп предостерег Иран от возобновления ядерной программы

"Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Их восстановление займет годы, если Иран захочет это сделать", - написал он.

Также президент США посоветовал Ирану не пытаться восстанавливать ядерные объекты, или создавать новые и в других местах. Иначе они "будут уничтожены".