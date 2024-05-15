По об’єктах в Джанкої, куди прибуло поповнення окупантів, завдано удару, - "АТЕШ"

Вчора, 14 травня, "АТЕШ" повідомив, що до Джанкоя прибули нові військові підрозділи, включно зі співробітниками ФСБ, задіяними для охорони військових об'єктів.

Як зазначили партизани, таке посилення заходів безпеки пов'язане з перекиданням лінійних військовослужбовців із завдань охорони на передову, особливо на Херсонський напрямок, де противник зазнає значних втрат.

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