По об’єктах в Джанкої, куди прибуло поповнення окупантів, завдано удару, - "АТЕШ"

По військових об’єктах у тимчасово окупованому Джанкої, куди прибули нові військові підрозділи РФ, було завдано удару. Противник зазнав втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Там уточнили, військові об’єкти були атаковані в ніч на 13 травня.
За інформацією агентів руху, зафіксовано щонайменше два успішні прильоти.
"Окупанти зазнали втрат пораненими та загиблими. Ремонт техніки, що пережила удар, займе до пів року", - йдеться у повідомленні.
Вчора, 14 травня, "АТЕШ" повідомив, що до Джанкоя прибули нові військові підрозділи, включно зі співробітниками ФСБ, задіяними для охорони військових об'єктів.
Як зазначили партизани, таке посилення заходів безпеки пов'язане з перекиданням лінійних військовослужбовців із завдань охорони на передову, особливо на Херсонський напрямок, де противник зазнає значних втрат.
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