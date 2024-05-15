По объектам в Джанкое, куда прибыло пополнение оккупантов, нанесен удар, - "АТЕШ"

Вчера, 14 мая, "АТЕШ" сообщил, что в Джанкой прибыли новые военные подразделения, включая сотрудников ФСБ, задействованных для охраны военных объектов.

Как отметили партизаны, такое усиление мер безопасности связано с переброской линейных военнослужащих с задач охраны на передовую, особенно на Херсонское направление, где противник несет значительные потери.

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