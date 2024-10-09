Об’єдналися усі фракції. Тимошенко назвала знаковим рішення ВР звільнити від мобілізації українців до 25 років

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко назвала голосування за звільнення частини українців до 25 років від мобілізації знаковим для захисту молоді від несправедливих дій чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на Facebook Тимошенко.

За її словами, навколо законопроекту №11379-д, авторства в тому числі Юлії Тимошенко, об’єдналися усі парламентські фракції.

Вона також висловила подяку голові парламенту та президії ВР за те, що їм вдалося ініціювати зустріч з генералітетом і міністром оборони для врегулювання цього питання.

"Ми зробили надважливий крок - захистили нашу молодь та забезпечили справедливість. Збереження молодого покоління - збереження сили України як сьогодні, так і в майбутньому", - наголосила Тимошенко.

Вона також уточнила, що Рада не приймала норму про мобілізацію тих, хто в мирний час вважається непридатним до служби, а під час війни - обмежено придатним. За її словами, таке рішення раніше було нав'язане в законодавстві, але тепер цей пункт скасований.

"Ми очікуємо, що найближчим часом президент України підпише цей закон. Це перемога справедливості та захист нашої молоді", - підсумувала Тимошенко.

Мобілізація в Україні

Зазначимо, що з початку повномасштабної війни під мобілізацію потрапляли військовозобов'язані, тобто у віці від 27 до 60 років (призовники з 18 до 27 років могли йти на службу добровільно). У квітні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років.

У статусі призовників залишилися чоловіки віком від 18 до 25 років. Але це стосується не всіх, зокрема мобілізації все одно підлягали:

ті, хто пройшов строкову службу

ті, хто закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та здобув військово-облікову спеціальність

ті, хто визнаний військово-лікарською комісією непридатним до служби у мирний час та придатним у воєнний

Проблема в тому, що навесні набрав чинності закон, який скасував статус обмежено-придатний. І такі українці автоматично стали військовозобов'язаними, навіть якщо вони молодші за 25 років.

Таким чином, тисячі хлопців до 25 років, яких раніше визнавали обмежено придатними у воєнний час, до набрання сили новим законом підлягають мобілізації. На відміну від здорових однолітків, які не підходять за віком. Цей закон має усунути юридичну прогалину.

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