Объединились все фракции. Тимошенко назвала знаковым решение ВР освободить от мобилизации украинцев до 25 лет

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала голосование за освобождение части украинцев до 25 лет от мобилизации знаковым для защиты молодежи от несправедливых действий чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Тимошенко.

По ее словам, вокруг законопроекта №11379-д, авторства, в том числе Юлии Тимошенко, объединились все парламентские фракции.

Она также выразила благодарность главе парламента и президиуму ВР за то, что им удалось инициировать встречу с генералитетом и министром обороны для урегулирования этого вопроса.

"Мы сделали сверхважный шаг - защитили нашу молодежь и обеспечили справедливость. Сохранение молодого поколения - сохранение силы Украины как сегодня, так и в будущем", - подчеркнула Тимошенко.

Она также уточнила, что Совет не принимал норму о мобилизации тех, кто в мирное время считается непригодным к службе, а во время войны ограниченно пригодным. По ее словам, такое решение раньше было навязано в законодательстве, но теперь этот пункт отменен.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время президент Украины подпишет этот закон. Это победа справедливости и защита нашей молодежи", - подытожила Тимошенко.

Мобилизация в Украине

Отметим, что с начала полномасштабной войны под мобилизацию попадали военнообязанные, то есть в возрасте от 27 до 60 лет (призывники с 18 до 27 лет могли идти на службу добровольно). В апреле 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации с 25 лет.

В статусе призывников остались мужчины от 18 до 25 лет. Но это касается не всех, в частности мобилизации все равно подлежали:

прошедшие срочную службу

те, кто окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил военно-учетную специальность

те, кто признан военно-врачебной комиссией непригодным к службе в мирное время и годным в военное

Проблема в том, что весной вступил в силу закон, упразднивший статус ограниченно-пригодный. И такие украинцы автоматически стали военнообязанными, даже если они моложе 25 лет.

Таким образом, тысячи ребят до 25 лет, ранее признававшихся ограниченно годными в военное время, до вступления в силу нового закона подлежат мобилизации. В отличие от здоровых сверстников, не подходящих по возрасту. Этот закон должен устранить юридический пробел.

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