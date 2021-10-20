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Стало известно, когда возобновится конкурс на главу САП

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Киев, Среда 20 октября 2021 13:29
Стало известно, когда возобновится конкурс на главу САП Фото: конкурс на главу САП (gp gov ua)
Автор: Олег Черныш

Конкурс на главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры возобновится 28 октября. В этот день претенденты будут сдавать практическое задание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение конкурсной комиссии от 19 октября.

Сегодня комиссия провела заседание в составе 10 из 11 членов. Она утвердили график проведения практического задания и дату. Этот этап стартует 28 октября в 10:00.

Если заседание будет прервано, то дополнительный день - 1 ноября. После написания практического задания будет проведен финальный этап - собеседование.

Отметим, в конкурсе осталось два претендента на пост главы САП - детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Напомним, 9 октября комиссия не смогла собраться, чтобы назначить практическое задание для кандидатов, после чего задержку конкурса раскритиковали генпрокурору Ирина Венедиктова, президент Владимир Зеленский и международные партнеры.

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