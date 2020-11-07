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ОАСК просят признать противоправным результаты опроса Зеленского

Автор: Инна Собора

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к президенту Украины Владимира Зеленского и политической партии "Слуга народа". Истец просит суд признать противоправным и отменить результаты опроса, проведенного 25 октября во время местных выборов.

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Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

По мнению истца, результаты опроса могут исказить мнение украинцев относительно важных вопросов, среди которых и национальная безопасность Украины.

в настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Ранее Верховный суд Украины отказался признать всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского незаконной агитацией.

Напомним, 25 октября во время местных выборов прошло всеукраинское опрос. В понедельник в партии "Слуга народа" обнародовали предварительные результаты опроса.

Украинцам предложили п'ять вопросов: о пожизненное'заключению за коррупцию, про свободную экономическую зону на Донбассе, о сокращении количества народных депутатов до 300, по легализации каннабиса, о гарантии безопасности по Будапештскому меморандуму.

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