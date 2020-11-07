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ОАСК просять визнати протиправним результати опитування Зеленського

Автор: Инна Собора

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до президента України Володимира Зеленського та політичної партії "Слуга народу". Позивач просить суд визнати протиправним та скасувати результати опитування, проведеного 25 жовтня під час місцевих виборів.

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Про це повідомляє прес-служба ОАСК.

На думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Раніше Верховний суд України відмовився визнати всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського незаконною агітацією.

Нагадаємо, 25 жовтня під час місцевих виборів пройшло всеукраїнське опитування. У понеділок в партії "Слуга народу" оприлюднили попередні результати опитування.

Українцям запропонували п'ять питань: про довічне ув'язнення за корупцію, про вільну економічну зону на Донбасі, про скорочення кількості народних депутатів до 300, щодо легалізації канабісу, про гарантії безпеки за Будапештським меморандумом.

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