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ОАСК получил три иска об отмене карантина выходного дня

Автор: Дмитрий Левицкий

Окружной административный суд Киева получил три иска по обжалованию введенного правительством карантина выходного дня. В каждом из исков ответчиком является Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

С исками к ОАСК обратились Львовский дом органной и камерной музыки, Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки и Львовский киноцентр. Истцы просят суд отменить дополнительные карантинные ограничения с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, которые правительство ввело до 30 ноября.

Истцы считают, что эти ограничения несут негативное влияние на учреждения культуры и приведут к потерям около половины доходов за выходные.

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"Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу", - добавили в пресс-службе.

Напомним, на прошлой неделе Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня. Введенные правительством ограничения, в частности, предусматривают запрет деятельности учреждений культуры на выходных.

Как писало РБК-Украина, в парламенте зарегистрировали постановление, в котором народные депутаты рекомендуют правительству отменить введенный карантин выходного дня.

Кроме того, в Кабмине заявили, что выполнят решение Рады по карантину выходного дня в законный способ.

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