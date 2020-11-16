В Кабмине заявили, что реализуют решения Рады по карантину на выходных

Фото: Олег Немчинов (РБК-Украина)

В Кабинете министров Украины отреагировали на предложение депутатов Верховной рады относительно отмены карантина выходного дня. Правительство будет выполнять решение парламента.

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, завтра на заседании Рады представители правительства попытаются убедить народных депутатов в необходимости особого карантина на выходных.

"Правительство планирует быть на заседании, будем объяснять логику, давать исчерпывающие ответы на возможные вопросы депутатов. В зависимости от принятия решения будем его реализовывать законным способом", - подчеркнул Немчинов.

Напомним, сегодня в Верховной раде зарегистрировали постановление, в котором народные депутаты рекомендуют Кабмину отменить введенный карантин выходного дня.

Как писало РБК-Украина, во фракции "Слуга народа" еще не обсуждали поддержку постановления об отмене карантина на выходных.

Тем временем в Украине продолжают протестовать против введения карантина выходного дня. Сегодня предприниматели выходили на улицы Киева, Ровно и Николаева.