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ОАСК отримав три позови про скасування карантину вихідного дня

Автор: Дмитро Левицький

Окружний адміністративний суд Києва отримав три позови щодо оскарження запровадженого урядом карантину вихідного дня. У кожному з позовів відповідачем є Кабінет міністрів України.

Про це повідомляє прес-служба суду.

З позовами до ОАСК звернулись Львівський будинок органної та камерної музики, Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки та Львівський кіноцентр. Позивачі просять суд скасувати додаткові карантинні обмеження з 00:00 суботи до 00:00 понеділка, які уряд запровадив до 30 листопада.

Позивачі вважають, що ці обмеження несуть негативний вплив на заклади культури та призведуть до втрат близько половини доходів за вихідні.

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"Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, минулого тижня Кабмін ухвалив рішення про введення карантину вихідного дня. Запроваджені урядом обмеження, зокрема, передбачають заборону діяльності закладів культури на вихідних.

Як писало РБК-Україна, у парламенті зареєстрували постанову, в якій народні депутати рекомендують уряду скасувати запроваджений карантин вихідного дня.

Крім того, у Кабміні заявили, що виконають рішення Ради щодо карантину вихідного дня у законний спосіб.

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