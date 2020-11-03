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В ОАСК отреагировали на объявление в розыск судьи Вовка и сообщили его местонахождение

Киев, Вторник 03 ноября 2020 23:34
В ОАСК отреагировали на объявление в розыск судьи Вовка и сообщили его местонахождение
Фото: Павел Вовк (facebook.com)
Автор: Инна Собора

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк находится на больничном из-за заболевания коронавирусом. Он не игнорирует вызовы на допрос Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а не может появится по состоянию здоровья.

Об этом заявили в пресс-службе ОАСК.

Обязанности председателя суда сейчас исполняет заместитель Вовка Владимир Келеберда.

"В связи с появлением в СМИ информации об объявлении в розыск Павла Вовка сообщаем, что председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк с 2 ноября 2020 года находится на больничном в связи с самоизоляцией из-за заболевания Covid-19", - говорится в сообщении.

В ОАСК добавили, что в связи с болезнью Вовка, информация НАБУ о систематическом игнорировании вызовов, "не соответствует действительности".

Ранее стало известно, что НАБУ объявило в розыск главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Его обвинили в том, что он систематически игнорировал повестки от следствия, не появлялся на допросы и другие процессуальные действия.

Напомним, в октябре Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку и еще одному судьи ОАСК. Они появились на судебное заседание.

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