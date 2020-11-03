В ОАСК розповіли, де знаходиться суддя Вовк

Фото: Павло Вовк (facebook.com)

Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк перебуває на лікарняному через захворювання на коронавірус. Він не ігнорує виклики на допит Національного антикорупційного бюро (НАБУ), а не може з'явитися через стан здоров'я.

Про це заявили у прес-службі ОАСК.

Обов’язки голови суду наразі виконує заступник Вовка Володимир Келеберда.

"У зв’язку із появою у ЗМІ інформації про оголошення у розшук Павла Вовка повідомляємо, що голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк з 2 листопада 2020 року перебуває на лікарняному у зв’язку із самоізоляцією через захворювання на Covid-19", - йдеться в повідомленні.

В ОАСК додали, що у зв’язку із хворобою Вовка, інформація НАБУ про систематичне ігноруванням викликів, "не відповідає дійсності".

Раніше стало відомо, що НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Його звинуватили в тому, що він систематично ігнорував повістки від слідства, не з'являвся на допити та інші процесуальні дії.

Нагадаємо, у жовтні Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжний захід голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку і ще одному судді ОАСК. Вони не з'явилися на судове засідання.