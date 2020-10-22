Главе ОАСК Вовку не смогли избрать меру пресечения из-за его неявки

Фото: Павел Вовк (facebook.com)

Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку и еще одному судье ОАСК. Они не явились на судебное заседание.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Заседание так и не состоялись, поскольку в суд не явились подозреваемые и их защитники", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что ВАКС должен был избрать меру пресечения фигурантам дела "пленок Вовка" 22 октября. САП и Национальное антикоррупционное бюро ходатайствовали о назначении главе Окружного админсуда Киева и судьи залога.

Рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения перенесли на 9:00 ч. и на 13:00 ч. 28 октября 2020.

Напомним, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку.

Тогда в НАБУ сообщили, что руководство ОАСК планировало захват власти в стране, а также обнародовали часть записей, которые в своем материале проанализировало РБК-Украина.

Также сообщалось, что в начале августа Печерский районный суд Киева обязал забрать дело главы столичного Окружного админсуда Павла Вовка у НАБУ.