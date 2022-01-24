ОАЭ заявили о попытке атаки на Абу-Даби. Ракеты перехватили, небо для беспилотников закрыли

Системы ПВО уничтожили две баллистические ракеты, запущенные "правящим на севере Йемена движением "Ансар Аллах", сообщили военные. Они также добавили, что остатки ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби.

Миноброны ОАЭ выразило готовность "противодействовать любым угрозами и принимает все необходимые меры для защиты государства от всех атак".

Отметим, в ОАЭ запретили запускать в небо беспилотники в качестве развлечения после атаки на этой неделе. За это будет юридическая ответственность.

В начале прошлой недели несколько беспилотников одновременно поразили цели в столице ОАЭ Абу-Даби, в том числе зону строительства нового аэропорта и цистерны с горючим вблизи складов Национальной нефтяной компании, в результате чего погибли три человека, шестеро получили ранения.

Ответственность взяли на себя хуситы - они назвали налет ответом на участие Эмиратов в войне против них в Йемене.