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ОАЭ заявили о попытке атаки на Абу-Даби. Ракеты перехватили, небо для беспилотников закрыли

Автор: Анастасия Рокитна

В ОАЭ сообщили об уничтожении двух запущенных по Абу-Даби ракет. Пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минобороны страны.

Системы ПВО уничтожили две баллистические ракеты, запущенные "правящим на севере Йемена движением "Ансар Аллах", сообщили военные. Они также добавили, что остатки ракет упали в отдельных районах эмирата Абу-Даби.

Миноброны ОАЭ выразило готовность "противодействовать любым угрозами и принимает все необходимые меры для защиты государства от всех атак".

Отметим, в ОАЭ запретили запускать в небо беспилотники в качестве развлечения после атаки на этой неделе. За это будет юридическая ответственность.

В начале прошлой недели несколько беспилотников одновременно поразили цели в столице ОАЭ Абу-Даби, в том числе зону строительства нового аэропорта и цистерны с горючим вблизи складов Национальной нефтяной компании, в результате чего погибли три человека, шестеро получили ранения.

Ответственность взяли на себя хуситы - они назвали налет ответом на участие Эмиратов в войне против них в Йемене.

Напомним, что в Йемене обострилась ситуация. Арабская коалиция объявила о начале авиаударов по столице Сана.

Также сообщалось, что арабская коалиция совершила авиаудар по тюрьме в Сане. В результате погибли десятки человек, и порядка 200 получили ранения.

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Объединенные Арабские Эмираты