ОАЕ заборонили захід танкерів з російського "тіньового флоту", - Bloomberg

Нагадаємо, ми повідомляли, що минулого місяця експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні майже 20 місяців.

Найбільш помітним було скорочення постачань до Китаю.

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