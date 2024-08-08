ОАЕ заборонили захід танкерів з російського "тіньового флоту", - Bloomberg

Об’єднані Арабські Емірати заборонили прибувати кораблям під прапором африканської країни Есватіні. Це є останньою ознакою того, що країна Близького Сходу дистанціюється від ризикованих суден, які допомагають транспортувати російську нафту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Видання дізналось, що з 18 кораблів під прапором Есватіні, видимих у даних відстеження суден, право власності на 16 невідомо.
За даними Kpler, кілька танкерів у цьому списку перевозили нафту, видобуту в Росії та Ірані.
Нагадаємо, ми повідомляли, що минулого місяця експорт російської нафти з основних західних портів знизився до найнижчого рівня за останні майже 20 місяців.
Найбільш помітним було скорочення постачань до Китаю.
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