ОАЭ запретили заход танкеров из российского "теневого флота", - Bloomberg

Объединенные Арабские Эмираты запретили прибывать кораблям под флагом африканской страны Эсватини. Это является последним признаком того, что страна Ближнего Востока дистанцируется от рискованных судов, которые помогают транспортировать российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, мы сообщали, что в прошлом месяце экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние около 20 месяцев.
Наиболее заметным было сокращение поставок в Китай.
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