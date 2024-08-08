ОАЭ запретили заход танкеров из российского "теневого флота", - Bloomberg

Напомним, мы сообщали, что в прошлом месяце экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние около 20 месяцев.

Наиболее заметным было сокращение поставок в Китай.

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