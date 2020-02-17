ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ОАЕ стануть першою арабською країною, де запустять атомну електростанцію

Новини » Енергетика     17.02.2020 - 21:36
ОАЕ стануть першою арабською країною, де запустять атомну електростанцію
Ілюстративне фото (Pixabey)

Станція повинна була заробити в 2017 році, однак введення її в експлуатацію постійно відкладалося

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів видали ліцензію на запуск першого енергоблоку атомної електростанції "Барака". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами представника ОАЕ в Міжнародному агентстві з атомної енергії Хамад аль-Кааби, дане рішення є історичним моментом для Еміратів.

"Це історичний момент для ОАЕ, що стали першою арабською країною в регіоні, яка має атомну станцію", - заявив він.

Перша арабська АЕС розташована на заході ОАЕ, на узбережжі Перської затоки. У січні цього року влада ОАЕ повідомляли, що перший струм станція повинна дати вже через кілька місяців.

Спорудою енергооб'єкта займається спеціально створений для цього консорціум з участю південнокорейської компанії Korea Electric Power Corporation. Реалізація проекту коштує понад 2 млрд доларів. Раніше планувалося, що станція запрацює у 2017 році, однак введення її в експлуатацію постійно відкладалося.

Після приєднання до мережі всіх чотирьох енергоблоків потужність АЕС досягне 5,6 гігават, що покриє близько 25% потреб країни в електроенергії.

Нагадаємо, в грудні минулого року саміт ООН по клімату закликав прийняти більш серйозні зобов'язання в 2020 році. Делегації тривалий час не могли домовитися по підсумковій декларації, в результаті чого конференція була продовжена майже на два дні.

Раніше повідомлялося, що танення льоду Гренландії збільшилася в сім разів у період з 1992 по 2018 року. До кінця 21 століття це призведе до підвищення рівня Світового океану на 7 див.

"Донбасенерго" озвучила вимоги до НКРЕКП з маніпуляцій на ринку США виділять 1 млрд доларів на фінансування енергетичних проєктів ЄС
Новини України Об'єднані Арабські Еміратиенергетика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся