ОАЭ попросили США о прямой военной поддержке в Йемене, - WSJ

В Белом доме рассматривают ответ на просьбу о помощи при наступлении на йеменский порт Ходейда

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обратились к Соединенным Штатам с просьбой о прямой военной поддержке в Йемене, в данный момент Администрация президента США рассматривает разные варианты ответа. Об этом сообщило официальное лицо в Белом доме, передает The Wall Street Journal.

По информации издания, глава Госдепартамента США Майк Помпео запросил быструю оценку просьбы ОАЭ о помощи при захвате йеменского порта Ходейда, который удерживают поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы.

Предполагается, что соответствующая помощь будет включать в том числе передачу американских разведданных, собранных с дронов.

Отмечается, что через порт поставляется до 80% всех коммерческих и гуманитарных грузов.

Союзница ОАЭ Саудовская Аравия регулярно обвиняет Иран в использовании порта для скрытой поставки ракет повстанцам, в Тегеране такие обвинения отрицают.

Сообщается, что власти ОАЭ и Саудовской Аравии заверили Белый дом, что не будут пытаться захватить порт, пока не получат поддержки со стороны Вашингтона.

В администрации Трампа опасаются, что столкновения, которые могут начаться на подступах к Ходейде, выйдут из-под контроля, и США прийдется применить силу.

"У нас остается много опасений относительно операции в Ходейде. Мы не уверены на 100%, что даже если коалиция начнет атаку, сможет ли она это сделать, избежав катастрофических последствий", - заявил собеседник издания в Белом доме.

США и коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, договорились, что силы ОАЭ не будут занимать порт в ближайшее время, чтобы спецпосланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс попробовал урегулировать ситуацию дипломатическим путем, но существуют опасения, что поддерживаемые коалицией войска в Йемене начнут действовать по своему усмотрению.

В ближайшее время эксперты по Йемену в Белом доме проведут совещание по дальнейшим действиям.

Напомним, в Йемене международная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла авиаудар на севере страны, в результате чего погибли минимум 15 человек.