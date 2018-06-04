ОАЕ попросили США про пряму військову підтримку в Ємені, - WSJ

У Білому домі розглядають відповідь на прохання про допомогу при наступі на єменський порт Ходейда

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) звернулися до Сполучених Штатів з проханням про пряму військову підтримку в Ємені, зараз Адміністрація президента США розглядає різні варіанти відповіді. Про це повідомила офіційна особа в Білому домі, передає The Wall Street Journal.

За інформацією видання, глава Держдепартаменту США Майк Помпео запросив швидку оцінку прохання ОАЕ про допомогу під час захоплення єменського порту Ходейда, який утримують підтримувані Іраном повстанці-хусити.

Відповідна допомога включає зокрема передання американських розвідувальних даних, зібраних з дронів.

Зазначається, що через порт поставляється до 80% всіх комерційних і гуманітарних вантажів.

Союзниця ОАЕ Саудівська Аравія регулярно звинувачує Іран у використанні порту для прихованого постачання ракет повстанцям, у Тегерані такі обвинувачення заперечують.

Повідомляється, що уряди ОАЕ і Саудівської Аравії запевнили Білий дім, що не намагатимуться захопити порт, поки не отримають підтримки з боку Вашингтона.

В адміністрації Трампа побоюються, що зіткнення, які можуть розпочатися на підступах до Ходейди, вийдуть з-під контролю, і США доведеться застосувати силу.

"У нас залишається багато побоювань щодо операції в Ходейді. Ми не впевнені на 100%, що навіть якщо коаліція почне атаку, чи зможе вона це зробити, уникнувши катастрофічних наслідків", - заявив співрозмовник видання в Білому домі.

США і коаліція, очолювана Саудівською Аравією, домовилися, що сили ОАЕ не будуть займати порт найближчим часом, щоб спецпосланець ООН в Ємені Мартін Гріффітс спробував врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом, але існують побоювання, що підтримувані коаліцією війська в Ємені почнуть діяти на свій розсуд.

Найближчим часом експерти з Ємену в Білому домі проведуть нараду щодо подальших дій.

Нагадаємо, в Ємені міжнародна коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала авіаудару на півночі країни, в результаті чого загинули щонайменше 15 людей.