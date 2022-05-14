В ОАЭ избрали нового президента

Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Зейда аль-Нахайяна. Решение было принято единогласно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство WAM.
"Его Высочество шейх Мохаммед бин Заид аль-Нахайян был единогласно избран президентом
Мохаммед бин Заид аль-Нахайян - младший брат покойного президента ОАЭ шейха Халифа. Когда тот перенес инсульт, он стал фактическим правителем эмирата Абу-Даби и всех ОАЭ с 2014 года, принимая все основные решения.
Напомним, 13 мая стало известно о смерти Халифа бин Заида Аль Нахайяна. Его похоронили в тот же день на кладбище Аль-Батин в Абу-Даби, его провожали все члены правящей семьи аль-Нахайян.