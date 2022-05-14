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В ОАЭ избрали нового президента

Фото: новый президент ОАЭ Мухаммед бин Зейд аль-Нахайян (twitter.com/MohamedBinZayed)
Автор: Валерия Полищук

Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал президентом наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бин Зейда аль-Нахайяна. Решение было принято единогласно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное информационное агентство WAM.

"Его Высочество шейх Мохаммед бин Заид аль-Нахайян был единогласно избран президентом

Мохаммед бин Заид аль-Нахайян - младший брат покойного президента ОАЭ шейха Халифа. Когда тот перенес инсульт, он стал фактическим правителем эмирата Абу-Даби и всех ОАЭ с 2014 года, принимая все основные решения.

Напомним, 13 мая стало известно о смерти Халифа бин Заида Аль Нахайяна. Его похоронили в тот же день на кладбище Аль-Батин в Абу-Даби, его провожали все члены правящей семьи аль-Нахайян.

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