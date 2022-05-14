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В ОАЕ обрали нового президента

Фото: новий президент ОАЕ Мухаммед бін Зейд аль-Нахайян (twitter.com/MohamedBinZayed)
Автор: Валерія Поліщук

Верховна Федеральна рада Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) обрала президентом наслідного принца Абу-Дабі Мухаммеда бін Зейда аль-Нахайяна. Рішення було прийнято одноголосно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне інформаційне агентство WAM.

"Його Високість шейх Мохаммед бін Заїд аль-Нахайян був одноголосно обраний президентом

Мохаммед бін Заїд аль-Нахайян - молодший брат покійного президента ОАЕ шейха Халіфа. Коли той переніс інсульт, він став фактичним правителем емірату Абу-Дабі і всіх ОАЕ з 2014 року, приймаючи всі основні рішення.

Нагадаємо, 13 травня стало відомо про смерті Халіфа Бін Заїда Аль Нахайяна. Його поховали в той же день на кладовищі Аль-Батін в Абу-Дабі, його проводжали всі члени правлячої сім'ї аль-Нахайян.

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