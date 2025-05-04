ОАЕ хочуть навчати дітей штучного інтелекту з садка

Предмет почнуть викладати у 2025-2026 навчальному році - від дитячих садків до 12 класу в школах. За даними WAM, предмет охоплює етичну свідомість, також основоположні концепції та застосування в реальному світі.

ОАЕ приєднуються до зростаючої групи країн, які інтегрують ШІ в шкільну освіту. Минулого місяця про запуск аналогічних курсів для учнів початкової та середньої школи оголосив Китай.

Bloomberg зазначає, що держава Перської затоки активно інвестує в центри обробки даних для навчання ШІ-моделей, а також створила інвестиційний фонд у сфері штучного інтелекту. Він, за словами обізнаних джерел, за кілька років може зрости до більш ніж 100 млрд доларів.

Минулого року гендиректор OpenAI Сем Альтман заявив, що Емірати можуть стати "нормативною пісочницею" для тестування технологій ШІ та подальшого введення глобальних правил, що обмежують їхнє використання.

Тим часом США розглядають можливість пом'якшення обмежень на продаж чипів Nvidia Corp. в ОАЕ напередодні візиту президента Дональда Трампа, запланованого на середину травня. Це може посилити позиції Еміратів у регіональних перегонах за лідерство у сфері штучного інтелекту. Американський лідер планує заїхати в ОАЕ під час поїздки на Близький Схід, яка також охопить Саудівську Аравію і Катар.

Раніше ОАЕ вже оголосили про плани інвестувати до 1,4 трлн доларів протягом наступного десятиліття в енергетику, виробництво напівпровідників, інфраструктуру ШІ та промисловість у США.