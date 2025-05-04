ОАЭ хотят учить детей искусственному интеллекту с садика

Предмет начнут преподавать в 2025-2026 учебном году - от детских садов до 12 класса в школах. По данным WAM, предмет включает в себя этическое сознание, также основополагающие концепции и применение в реальном мире.

ОАЭ присоединяются к растущей группе стан, которые интегрируют ИИ в школьное образование. В прошлом месяце о запуске аналогичных курсов для учеников начальной и средней школы объявил Китай.

Bloomberg отмечает, что государство Персидского залива активно инвестирует в центры обработки данных для обучения ИИ-моделей, а также создало инвестиционный фонд в сфере искусственного интеллекта. Он, по словам осведомленных источников, за несколько лет может вырасти до более чем 100 млрд долларов.

В прошлом году гендиректор OpenAI Сэм Альтман заявил, что Эмираты могут стать "нормативной песочницей" для тестирования технологий ИИ и последующего введения глобальных правил, ограничивающих их использование.

Тем временем США рассматривают возможность смягчения ограничений на продажу чипов Nvidia Corp. в ОАЭ накануне визита президента Дональда Трампа, запланированного на середину мая. Это может усилить позиции Эмиратов в региональной гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта. Американский лидер планирует заехать в ОАЭ во время поездки на Ближний Восток, которая также охватит Саудовскую Аравию и Катар.

Ранее ОАЭ уже объявили о планах инвестировать до 1,4 трлн долларов в течение следующего десятилетия в энергетику, производство полупроводников, инфраструктуру ИИ и промышленность в США.