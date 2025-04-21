У ОАЕ першими у світі хочуть писати закони за допомогою штучного інтелекту
ОАЕ можуть стати першою країною, яка вирішила використовувати штучний інтелект. Зокрема для створення нових законів та оновлення чинного законодавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Time.
Об’єднані Арабські Емірати мають намір використовувати штучний інтелект для створення нових законів та оновлення чинного законодавства. Це найбільш амбітний проєкт такого типу у світі.
За словами прем’єр-міністра ОАЕ Мохаммеда бін Рашида аль Мактума, нова система дозволить зробити законотворчий процес швидшим і точнішим.
Минулого тижня уряд вже схвалив створення спеціального органу - Офісу регуляторного інтелекту, який відповідатиме за впровадження ШІ у сферу правотворчості.
Очікується, що штучний інтелект дозволить пришвидшити створення законів на 70%.
Для цього планується сформувати масштабну базу даних, що охоплюватиме всі федеральні й місцеві закони, судові рішення та інформацію з державних сервісів. ШІ аналізуватиме ці дані, щоби самостійно пропонувати зміни до законодавства та оцінювати їхній вплив на економіку і суспільство.
Дослідники наголошують: досі жодна країна не використовувала ШІ саме для активного переписування законів.
У світі його застосовують здебільшого як інструмент для допомоги - для аналізу або оптимізації.
Втім, експерти попереджають і про ризики. ШІ може генерувати нестабільні або навіть вигадані відповіді, а його логіка - бути незрозумілою для людей.
Оксфордський дослідник Вінсент Штраб підкреслює: хоча ідея виглядає перспективною, повністю покладатися на машини в питанні законодавства - небезпечно.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив 21 січня, що три провідні компанії зроблять великі інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту. Мова йде про створення підприємства.
У ЗМІ пишуть, що генеральний директор OpenAI Сем Альтман, гендиректор SotfBank Масаесі Сон і голова правління Oracle Ларрі Еллісон з'явилися в Білому домі разом із Трампом та іншими керівниками технологічних компаній, щоб оголосити про масштабні інвестиції приватного сектору в інфраструктуру АІ в США.
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