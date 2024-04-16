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В ОАЕ через зливу затопило головні автомагістралі та скасовано авіарейси

Ілюстративне фото: в ОАЕ через зливу затоплено головні автомагістралі та скасовано авіарейси (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Масштабні зливи накрили Об'єднані Арабські Емірати, вони вже призвели до затоплення частина основних автомагістралей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Через підняття рівня води на вулицях утворилися величезні калюжі, а автомобілі застрягли у воді.

Варто зауважити, що дощі в ОАЕ це досить рідке явище, але вони періодично трапляються впродовж зимових місяців. Через те, що багато доріг та інших ділянок не мають дренажу через відсутність регулярних дощів - це призвело до їх затоплення.

Окрім цього в міжнародному аеропорту Дубай через шквальний вітер скасували рейси. За словами місцевих, у небі спостерігались блискавки, які торкались верхівки найвищої будівлі у світі - Бурдж-Халіфа.

Через негоду у країні вирішили закрити навчальні заклади, а робітників і державних службовців відправили працювати віддалено.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні негода накрила Кіровоградську, Запорізьку, Дніпропетровську, Київську області. Через це повалилися дерева, а також зникло світло.

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