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Низку областей України накрила негода: названо наслідки

Вівторок 16 квітня 2024 09:26
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Низку областей України накрила негода: названо наслідки Фото: усунення наслідків негоди (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Кіровоградську, Запорізьку, Дніпропетровську, Київську області накрила негода. Через це повалилися дерева, а також зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС, допис секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва в Telegram, допис голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука в Telegram.

За останню добу підрозділи ДСНС залучались 73 рази з розпилення та прибиранню повалених дерев у трьох областях. При цьому для ліквідації негоди залучалося 200 осіб та 45 одиниць техніки рятувальників.

Крім того, за інформацією Укренерго через негоду було знеструмлено 130 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській областях.

До того ж найбільша кількість знеструмлених населених пунктів у Дніпропетровській області - 101. До відновлення світла залучили бригади обленерго.

Фото: усунення наслідків негоди (t.me/dsns_telegram)

За словами Куртєва, робота з усунення наслідків негоди у Запоріжжі тривала всю ніч.

"Усього надійшло близько 60 офіційних заявок про повалені дерева та гілля. Задля того, щоб людям було зранку зручно їхати по місту, фахівці ДСНС, міської аварійно-рятувальної служби та чергові бригади комунальників працювали протягом усієї ночі", - заявив він.

При цьому він додав, що аварійні роботи у місті будуть тривати протягом дня.

Фото: усунення наслідків негоди (t.me/kurtievofficial)

Своєю чергою Лукашук повідомив, що у Дніпропетровській області триває ліквідація наслідків негоди, яка вирувала напередодні.

"Енергетикам вдалося у найкоротші терміни відновити енергопостачання майже 145 тисяч родин Криворізького району. Через шквальний вітер постраждали лінії електропередач майже у всіх районах області", - заявив він.

За його словами, наразі залишаються знеструмленими близько 15,5 тисяч абонентів у 96 населених пунктах.

Оновлено (10:00)

У Міністерстві енергетики повідомили, що через негоду знеструмлювалось близько 145 тисяч споживачів у Дніпропетровській області. При цьому у Донецькій області через грозу без світла лишилася шахта - під землею були 135 робітників.

"Увечері через негоду відключалась високовольтна лінія на Дніпропетровщині. Лінію оперативно підключено. Також через грозу і шквальний вітер відключилось обладнання на високовольтній підстанції у Кривому Розі, знеструмилось 145 тисяч побутових споживачів, промисловість, частково - інфраструктура міста. Надвечір споживачів заживлено", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що у Дніпрі на високовольтній підстанції відключилось обладнання, знеструмились побутові споживачі, яких протягом пів години заживлено.

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