RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ОАЭ из-за ливня затопило главные автомагистрали и отменены авиарейсы

Иллюстративное фото: в ОАЭ из-за ливня затоплены главные автомагистрали и отменены авиарейсы (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Масштабные ливни накрыли Объединенные Арабские Эмираты, они уже привели к затоплению часть основных автомагистралей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Из-за поднятия уровня воды на улицах образовались огромные лужи, а автомобили застряли в воде.

Следует заметить, что дожди в ОАЭ это довольно редкое явление, но они периодически встречаются в течение зимних месяцев. Из-за того, что многие дороги и другие участки не имеют дренажа из-за отсутствия регулярных дождей - это привело к их затоплению.

Кроме этого в международном аэропорту Дубай из-за шквального ветра отменили рейсы. По словам местных, в небе наблюдались молнии, которые касались верхушки высшего здания в мире - Бурдж-Халифа.

Из-за непогоды в стране решили закрыть учебные заведения, а рабочих и государственных служащих отправили работать удаленно.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине непогода накрыла Кировоградскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Киевскую области. Из-за этого рухнули деревья, а также исчез свет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Объединенные Арабские ЭмиратыПогода