UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ОАЭ в 2021 году запустят украиноязычные аудиогиды

Автор: Даша Харченко

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила о запуске украиноязычных аудиогидов в Объединенных Арабских Эмиратах. В частности, в мечети шейха Заида.

Об этом она написала в своем Facebook.

Популярные новости
Зеленский отправил министра обороны и главу ВСУ на Донбасс. Что случилось 14 февраля 2021
Будут ли вакцинировать переболевших COVID: рекомендации Минздрава 11 февраля 2021
Когда закончатся снегопады в Украине: синоптики назвали новую дату 12 февраля 2021
Киев откроет школы и детские сады: стало известно когда 12 февраля 2021
Среди украинцев преобладает мнение о преувеличенности угрозы COVID-19 12 февраля 2021
Румыния возобновила работу еще одного пункта пропуска на границе с Украиной 12 февраля 2021
КПВВ "Золотое" и "Счастье" отсутствуют со стороны оккупантов на Донбассе, - ОБСЕ 11 февраля 2021
Регулятор впервые лишил лицензии поставщика газа: злоупотреблял на рынке 12 февраля 2021
В Виннице мужчина угрожал взорвать взрывчатку в магазине сладостей 11 февраля 2021
Еще более 5 000 случаев коронавируса выявили в Украине 13 февраля 2021

Внедрить украинские аудиогиды в ОАЭ планируют уже в 2021 году.

"В этом году мы планируем расширить географию украиноязычных аудиогидов и на ОАЭ. Поэтому я очень хотела увидеть воочию Лувр Абу-Даби и одну из крупнейших мечетей мира - Большую мечеть шейха Заида. Планируем уже в ближайшее время начать работу над аудиогидами для этих культурных памятников", - сказала Зеленская.

Напомним, президент Владимир Зеленский в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты подписал ряд двусторонних документов. Они направлены на развитие отношений между странами.

Ранее РБК-Украина писало, что ОАЭ признали водительские права Украины.

Также сообщалось, что Украина и ОАЭ могут увеличить товарооборот между странами в несколько раз в ближайшие пять лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Объединенные Арабские ЭмиратыЕлена Зеленская
Читайте также
Зонд первой арабской миссии на Марс прислал фото планеты
Прогноз погоды