"Нюрнберг 2.0" буде, Україна веде перемовини про трибунал щодо злочинів Росії, - МЗС

"Класична політика - воювати українцями проти українців. Те, що ми бачимо, коли примусово, або ж іншими способами наших громадян відправляють на війну проти українців", - відзначила Джапарова.

За словами першої заступниці міністра закордонних справ, Україна веде активний трек по захисту своїх прав в судових інстанціях, таких як Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд.

"Ми ведемо великі перемовини про те, щоб запустити трибунал по агресії. Сьогодні є група країн, яка вже підтримує трибунал й перемовини йдуть про модальність цього трибуналу - в якій формі та де він проходитиме. Тобто цей трек із відновлення справедливості вже дуже активний. Так, він трохи довший, але мені здається, що "Нюрнберг 2.0" буде", - додала Джапарова.

Варто пояснити, що Нюрнберзький процес, це міжнародний судовий процес, який проводився проти представників Третього рейху за підготовку та здійснення вторгнень в інші країни та інші злочини під час Другої світової війни.

Ордер на арешт Путіна

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.