Под Нью-Йорком разбился туристический автобус: в салоне было 57 человек

в районе западного направления шоссе возле Уидспорта.

По данным полиции штата, на борту находились около 57 человек, и все они были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. При этом также известно, что в салоне были маленькие дети. По словам свидетеля, одному ребенку было около месяца.