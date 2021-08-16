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Под Нью-Йорком разбился туристический автобус: в салоне было 57 человек

Автор: Наталья Скороход

Под Нью-Йорком произошла авария с участием туристического автобуса. На момент аварии в салоне находилось 57 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

в районе западного направления шоссе возле Уидспорта.

По данным полиции штата, на борту находились около 57 человек, и все они были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. При этом также известно, что в салоне были маленькие дети. По словам свидетеля, одному ребенку было около месяца.

Напомним, что авария произошла с пассажирским автобусом в Турции. Пострадали десятки пассажиров.

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