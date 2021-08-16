Под Нью-Йорком разбился туристический автобус: в салоне было 57 человек

Под Нью-Йорком произошла авария с участием туристического автобуса. На момент аварии в салоне находилось 57 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
в районе западного направления шоссе возле Уидспорта.
По данным полиции штата, на борту находились около 57 человек, и все они были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. При этом также известно, что в салоне были маленькие дети. По словам свидетеля, одному ребенку было около месяца.
Напомним, что авария произошла с пассажирским автобусом в Турции. Пострадали десятки пассажиров.