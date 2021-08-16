Під Нью-Йорком розбився туристичний автобус: в салоні було 57 осіб

Під Нью-Йорком сталася аварія за участю туристичного автобуса. На момент аварії в салоні перебувало 57 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
в районі західного напрямку шосе біля Уідспорта.
За даними поліції штату, на борту знаходилися близько 57 осіб, і всі вони були доставлені в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. При цьому також відомо, що в салоні були маленькі діти. За словами свідка, одній дитині було близько місяця.
Нагадаємо, що аварія сталася з пасажирським автобусом в Туреччині. Постраждали десятки пасажирів.