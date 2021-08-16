Под Нью-Йорком разбился туристический автобус: в салоне было 57 человек

Под Нью-Йорком произошла авария с участием туристического автобуса. На момент аварии в салоне находилось 57 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Автобус с туристами направлялся к Ниагарскому водопаду. Он выехал из автомагистрали штата Нью-Йорк, и перевернулся на бок. Авария произошла в районе западного направления шоссе возле Уидспорта.

По данным полиции штата, на борту находились около 57 человек, и все они были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. При этом также известно, что в салоне были маленькие дети. По словам свидетеля, одному ребенку было около месяца.

В полиции не понимают, почему автобус свернул с дороги. На фото полицейских запечатлены бумаги и другие предметы, разбросанные вокруг белого автобуса, лежащего на обочине дороги.

Власти заявили, что водитель автобуса - 66-летний Фермин Васкес из Уингдейла, штат Нью-Йорк. Он также был доставлен в больницу с травмами.