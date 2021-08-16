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Под Нью-Йорком разбился туристический автобус: в салоне было 57 человек

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США, Понедельник 16 августа 2021 07:35
Под Нью-Йорком разбился туристический автобус: в салоне было 57 человек Фото: под Нью-Йорком разбился автобус (twitter.com/WPX)
Автор: Наталья Скороход

Под Нью-Йорком произошла авария с участием туристического автобуса. На момент аварии в салоне находилось 57 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Автобус с туристами направлялся к Ниагарскому водопаду. Он выехал из автомагистрали штата Нью-Йорк, и перевернулся на бок. Авария произошла в районе западного направления шоссе возле Уидспорта.

По данным полиции штата, на борту находились около 57 человек, и все они были доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. При этом также известно, что в салоне были маленькие дети. По словам свидетеля, одному ребенку было около месяца.

В полиции не понимают, почему автобус свернул с дороги. На фото полицейских запечатлены бумаги и другие предметы, разбросанные вокруг белого автобуса, лежащего на обочине дороги.

Власти заявили, что водитель автобуса - 66-летний Фермин Васкес из Уингдейла, штат Нью-Йорк. Он также был доставлен в больницу с травмами.

Больница Оберна сообщила, что приняла около 27 пациентов, в том числе водителя автобуса. Трое пациентов были переведены в больницу при университете штата Сиракузы. На севере штата расположен центр травматологии высшего уровня, больница, специально оснащенная для оказания помощи при серьезных травмах.

Напомним, что авария произошла с пассажирским автобусом в Турции. Пострадали десятки пассажиров.

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