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Під Нью-Йорком розбився туристичний автобус: в салоні було 57 осіб

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США, Понеділок 16 серпня 2021 07:35
Під Нью-Йорком розбився туристичний автобус: в салоні було 57 осіб Фото: під Нью-Йорком розбився автобус (twitter.com/WPX)
Автор: Наталья Скороход

Під Нью-Йорком сталася аварія за участю туристичного автобуса. На момент аварії в салоні перебувало 57 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Автобус з туристами прямував до Ніагарського водоспаду. Він виїхав з автомагістралі штату Нью-Йорк, і перекинувся на бік. Аварія сталася в районі західного напрямку шосе біля Уідспорта.

За даними поліції штату, на борту знаходилися близько 57 осіб, і всі вони були доставлені в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. При цьому також відомо, що в салоні були маленькі діти. За словами свідка, одній дитині було близько місяця.

У поліції не розуміють, чому автобус звернув з дороги. На фото поліцейських зображені папери та інші предмети, розкидані навколо білого автобуса, що лежить на узбіччі дороги.

Влада заявила, що водій автобуса - 66-річний Фермін Васкес з Вінгдейла, штат Нью-Йорк. Він також був доставлений в лікарню з травмами.

Лікарня Оберна повідомила, що прийняла близько 27 пацієнтів, у тому числі водія автобуса. Троє пацієнтів були переведені в лікарню при Університеті штату Сіракузи. На півночі штату розташований центр травматології вищого рівня, лікарня, спеціально оснащена для надання допомоги при серйозних травмах.

Нагадаємо, що аварія сталася з пасажирським автобусом в Туреччині. Постраждали десятки пасажирів.

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