Під Нью-Йорком розбився туристичний автобус: в салоні було 57 осіб

Під Нью-Йорком сталася аварія за участю туристичного автобуса. На момент аварії в салоні перебувало 57 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Автобус з туристами прямував до Ніагарського водоспаду. Він виїхав з автомагістралі штату Нью-Йорк, і перекинувся на бік. Аварія сталася в районі західного напрямку шосе біля Уідспорта.

За даними поліції штату, на борту знаходилися близько 57 осіб, і всі вони були доставлені в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. При цьому також відомо, що в салоні були маленькі діти. За словами свідка, одній дитині було близько місяця.

У поліції не розуміють, чому автобус звернув з дороги. На фото поліцейських зображені папери та інші предмети, розкидані навколо білого автобуса, що лежить на узбіччі дороги.

Влада заявила, що водій автобуса - 66-річний Фермін Васкес з Вінгдейла, штат Нью-Йорк. Він також був доставлений в лікарню з травмами.