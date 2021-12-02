В Нью-Йорке возле штаб-квартиры ООН задержали вооруженного мужчину

В Нью-Йорке полиция задержала подозрительного вооруженного мужчину, который ходил рядом со штаб-квартирой ООН. Ситуация в этом квартале абсолютно безопасна, но еще некоторое время лучше избегать района 42-й улицы, Первой и Второй авеню.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Нью-Йорка.
"В связи с сообщением о мужчине с огнестрельным оружием на 42-й улице и 1-й авеню в Манхэттене - человек задержан, угрозы для общества нет. Продолжайте избегать этого района", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня полиция Нью-Йорка ввела спецоперацию из-за вооруженного мужчины возле штаб-квартиры ООН.