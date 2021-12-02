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У Нью-Йорку біля штаб-квартири ООН затримали озброєного чоловіка

Автор: Валерія Поліщук

У Нью-Йорку поліція затримала підозрілого озброєного чоловіка, який ходив поруч зі штаб-квартирою ООН. Ситуація в цьому кварталі абсолютно безпечна, але ще деякий час краще уникати району 42-ї вулиці, першої та Другої авеню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення поліції Нью-Йорка.

"У зв'язку з повідомленням про чоловіка з вогнепальною зброєю на 42-й вулиці і 1 - й авеню в Манхеттені-людина затримана, загрози для суспільства немає. Продовжуйте уникати цього району", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні поліція Нью-Йорка ввела спецоперацію через озброєного чоловіка біля штаб-квартири ООН.

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Нью-ЙоркООН